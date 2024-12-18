Boluspor, 1461 Trabzon'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Boluspor, 1461 Trabzon'u 4-0 mağlup etti

Boluspor, 1461 Trabzon\'u 4-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Boluspor, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 yenerek grup aşamasına yükseldi.

18.12.2024 15:09
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Boluspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Eren kafayı vurdu, kaleci Mert topu ayaklarıyla kurtarmayı başardı.

24. dakikada Camara'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar, 2 pozisyonda kaleciyi geçemedi.

46. dakikada Işık Kaan'ın uzun pasında topla buluşan Siraçhan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada Eren seri çalımlarla önünün boşaltıp, müsait durumdaki Anıl'ı gördü. Anıl sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Siraçhan topu filelere gönderdi. 3-0

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortayada Babacar, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Serdar Osman Akarsu

Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar (Murat Elmacı dk. 80), Kerem Paykoç, Hakan Bilgiç, Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul, İlhami Siraçhan Nas, Anıl Koç, Eren Aydın (Vüsal Isgandarli dk. 71), Idrissa Camara, Khouma Babacar

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Onur Ulaş, Oğuz Kağan Güçtekin, Harun Yerlikaya, Daniel Avramovski, Paul Mukairu, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

1461 Trabzon FK: Mert Kaya, Bahadır Erol, Emirhan Zaman, Eslem Öztürk (Ferhat Akçay dk. 75) Muhammet Seymen Aslan (Hasan Doğan dk. 68), Talha Aydemir (Hamza Hayır dk. 68), Yasir Kuduban (Muhammed Asaf Hacısalihoğlu dk. 68), Rahmi Can Mutlu (Nazif Yerlikaya dk. 34), Kerim Ali Bekar, Efekan Kıran, Fatih Karadirek

Yedekler: Mustafa Berat Çolak, Furkan Can Kolcu

Teknik Direktör: Necip Emre Yılmaz

Goller: İlhami Siraçhan Nas (dk. 46, dk. 64) Anıl Koç (dk. 61), Babacar (dk.76) (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İHA

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