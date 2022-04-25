Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor

25.04.2022 13:45
Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor

Spor Toto 1. Lig'de 15 yıldır kesintisiz olarak mücadele eden ve ligin bitmesine 4 hafta kala 16'ıncı sırada kalan Boluspor ligden düşme korkusu yaşıyor.

Spor Toto 1. Lig'de 15 yıldır kesintisiz olarak mücadele eden ve ligin bitmesine 4 hafta kala 16'ıncı sırada kalan Boluspor ligden düşme korkusu yaşıyor.

Bolu'da, 1965 yılında Abantspor ile Bolu Gençlik'in birleşmesi sonrasında kurulan Boluspor, 2006-2007 sezonunda 2. lig şampiyonu olarak 15 yıldır kesintisiz olarak mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Tarihinde 20 sezonluk Süper Lig macerası da bulunan kırmızı-beyazlı kulüp, Türkiye futbol tarihine ismini yazdıran onlarca futbolcuyu Boluspor formasıyla oynattı. Süper Lig'den düştüğü 1992 yılından itibaren 30 yıldır Süper Lig özlemi çeken Boluspor, bu sezon zor günler yaşıyor.

Süper Lig hayali kümede kalma hayaline dönüştü

Spor Toto 1. Lig 2021-2022 sezonuna kötü başlayan Boluspor, ligin bitmesine 4 hafta kala düşme hattında kaldı. Ligde 34 haftada topladığı 38 puanla 16'ıncı sırada yer alan kırmızı-beyazlı oyuncuların tek hedefi geride kalan 4 karşılaşmadan puanlar toplayarak ligde kalabilmek. Sezonun 32'inci haftasında Erzurumspor karşısında 2-0 mağlup ayrılarak teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayıran Boluspor, sezonu Osman Nuri Işılar ile tamamlayacak. - BOLU

Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor
Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor
Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor
Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor
Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor
Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor

YORUMLAR
500
25 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 25 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 25 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 25 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
13:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölmeden önceki paylaşımı kahretti!
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement