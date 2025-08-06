Boluspor 3 Futbolcuyla Kadrosunu Güçlendirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosunu 3 futbolcuyla güçlendirdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kadrosuna 3 futbolcu takviyesi yaptı. Kırmızı-beyazlılar, orta saha oyuncuları Can Arda Yılmaz ve Rahman Buğra Çağıran ile savunma oyuncusu Abdulsamet Kırım'ı renklerine bağladı. Can Arda Yılmaz ile 3 yıllık, Abdulsamet Kırım ve Rahman Buğra Çağıran ile ise 1'er yıllık sözleşme imzalandı. - BOLU
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