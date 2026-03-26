Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı

Sezonun mevcut bölümüne kadar 3 teknik adam ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti.
Ligin iddialı ekiplerinden biri olan Boluspor, sezona teknik direktör Mustafa Er ile başladı. Bolu temsilcisi, 9 müsabaka sonunda Er ile yol ayrımına gitti. Ardından 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 mücadeleye de Erdal Güneş ile çıktı.
Erdal Güneş döneminin ardından kırmızı-beyazlılar göreve Teknik Direktör Suat Kaya'yı getirdi. Boluspor'un başında 9 müsabakada kulübede yer alan Kaya, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı.
