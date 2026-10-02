Boluspor\'a FIFA\'dan 1 Ekim\'den itibaren geçerli 3 dönemlik transfer yasağı geldi

Boluspor'a FIFA'dan 1 Ekim'den itibaren geçerli 3 dönemlik transfer yasağı geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIFA'nın yayımladığı transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. 1 Ekim 2026'dan itibaren geçerli 3 dönemlik yasak süresince kırmızı-beyazlı kulüp yeni futbolcuların tescil işlemlerini yapamayacak.
1'İNCİ Lig ekibi Boluspor'a 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 3 dönem yeni futbolcu transfer yasağı geldi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. FIFA'nın resmi kayıtlarına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönemlik transfer tescil yasağı uygulandı. Yasağın başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak kaydedildi. Söz konusu yaptırım kapsamında Boluspor, yasak devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
Kaynak: DHA
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