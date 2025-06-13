Boluspor'a Yeni Başkan Mahmut Alan - Son Dakika
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Boluspor'a Yeni Başkan Mahmut Alan

Boluspor\'a Yeni Başkan Mahmut Alan
13.06.2025 20:56
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Mahmut Alan, Boluspor'un yeni başkanı oldu; kulübe sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Boluspor'da gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında iş insanı Mahmut Alan, oy çokluğuyla Boluspor Kulübü'nün yeni başkanı seçildi. Başkan Mahmut Alan, "Boluspor'un gemisini batıranı batırırım" dedi.

Kırmızı-beyazlı kulüpte mevcut başkan Savaş Abak, geçtiğimiz günlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Abak'ın adaylık başvurusu yapmaması halinde kulübe kayyum atanması gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından harekete geçen iş insanı Mahmut Alan, genel kurul günü hazırladığı yönetim listesiyle başkanlığa aday oldu. Genel kurulda Mahmut Alan, oy çokluğuyla Boluspor'un yeni başkanı seçildi. Seçim sonrası konuşan Alan, "Kulübe kayyum atanmasın diye ateşten gömleği giydik" dedi. Eski Başkan Savaş Abak, yaptığı konuşmada ise Boluspor için hayırlısını diledi.

"Günlük 150 milyon cirosu olanlar bedelini ödeyecek"

Boluspor için lokomotif firmaların elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Mahmut Alan, "1965 yılında kurulmuş, şanlı, şerefli. Bolu'nun 2 tane değeri var. Birisi İzzet Baysal, birisi Boluspor. Bu Boluspor'u, eğer bu lokomotifler bu para babaları desteklemiyorsa yazıklar olsun. Ben bunu söyleyeceğim. Benim tabiatım bu. Vallahi Boluspor'un gemisini batıranı batırırım, hesabını sorarım. Kimse ucuz yırtamaz. Bunu tehdit olarak anlamayın. Vermek zorunda da değil. Ama arkadaşlar, ya 10 tane adam bulmuşsunuz, 'kulüp senin hadi öde' böyle bir anlayış var mı? Evine ekmek götüren esnafın toplasan senede 1 milyon cirosu var, o adamdan para istiyorsunuz. Olmaz. Günlük 150 milyon cirosu olanlar bedelini ödeyecek kardeşim. Sahip çıkacak kulübe" dedi.

"Benim param yok, ben çevreme güveniyorum"

Boluspor'a kayyum gelmemesi için görevi üstlendiğini belirten Mahmut Alan, "Beni de yalnız bırakmayın. Biz buraya kayyum gelmesin, akşam Boluspor haberlerde kayyum atanmış denmesin diye çıktık. Ateşten gömlek dediler, giydik. Neye güvendik? Benim param yok, ben çevreme güveniyorum. Çevreme gideceğim. Her kapıya gideceğim. Benim vaktim bol. Savaş Başkan ticaretle uğraşıyordu. Vakti bol değildi. Benim vaktim bol, uğraşırım. Sonuna kadar uğraşırım. Herkes 'Boluspor'u seviyorum' diyor. Ama gerçekte öyle bir şey yok. Burada çıkıp konuşuyoruz, sonra herkes evine gidiyor, mutlu. Burada makamda oturan yanıyor. Ben tek yanmam, açık söylüyorum" diye konuştu.

"Boluspor için kendimizi yakmaya geldik"

Boluspor için elinden geleni yapacağını dile getiren Alan, "Yeni yönetime destek çıkılması gerekiyor. Eski yönetim 'ayıp olur' demiş, onlar naif davranmış. Ben yeni başkan olarak Boluspor'a sahip çıkmayanlara çok nazik davranmam. Yani tabii ki 'nazik davranmam' derken şu anlamda söylüyorum; kulüp olarak nazik bir açıklama yapmam. Onları yıkayıp yağlamam. Bir sünnet şölenine 30 milyon para harcayıp da Boluspor'a 10 milyon veremeyen bir firma 'Boluspor'u seviyorum' diyemez. Boluspor'a yardım etmeyen Bolu'yu sevmez. Siyasilere de söylüyoruz. Maalesef birçok organizasyona milyonlar aktarılıyor. Boluspor'a geldi mi? Yok arkadaş, bu nasıl iş? Bakanlığa da gideceğiz. Esnafa da gideceğiz. Lokomotiflere de gideceğiz. Ben o kapıya gittiğimde kendim adıma değil Boluspor adına gideceğim. Eğer Boluspor'a ihanet eden olursa, o kapıda ben gereğini yaparım. Ben neyse, bunun yasal çerçevedeki gereğini Bolu halkına şikayet ederim. Bolu taraftarına şikayet ederim. Gelsinler güzelce, kardeşçe, hep beraber. Bu millet 8 bin kişi tutmuş, en son maçta Sakarya'ya gitmiş. Daha bu milletten ne istiyorlar? Ne istiyorlar bu milletten? Bolu halkı bir şeyler yapıyor, siz de yapın kardeşim. Bu kadar basit. Ben öyle başkaları gibi değilim. Bolu taraftarı için, Boluspor için kendimizi yakmaya geldik. Ne gerekiyorsa da yapacağız" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Mahmut Alan, Boluspor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'a Yeni Başkan Mahmut Alan - Son Dakika

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