Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 mağlup oldu

Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK\'ye 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 55. dakikasında stadın ışıklarının sönmesi nedeniyle maça yaklaşık 6 dakika ara verildi.

11.08.2024 21:37
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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 86 Tunahan Çiçek), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 70 Khouma), Jefferson, Oulare, Onur Ulaş, Posmac, Avramovski, Enes Alıç (Dk. 70 Vusal İskandarlı), Burak Asan (Dk. 90 HüsamettinYener)

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Keskin, Caner Cavlun, Burak Bekaroğlu, Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Ahmet Emin Engin (Dk. 82 Catic), Lico (Dk. 82 Burak Altıparmak), Ricardo Martins Guimaraes (Dk. 90 Rodrigues), Regattin (Dk. 90 Mert Çölgeçen), Rosario (Dk. 51 Ömer Hasan Şişmanoğlu)

Gol: Dk. 36 Ahmet Emin Engin (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı Kartlar: Dk. 63 Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor) Dk. 54 Regattin, Dk. 63 Liço, Dk. 81 Guimaraes Dk. 90 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'ye 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 55. dakikasında stadın ışıklarının sönmesi nedeniyle maça yaklaşık 6 dakika ara verildi.

Kaynak: AA

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