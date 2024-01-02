Boluspor, Anıl Koç ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anıl Koç ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, forvete güç talviyesi yaptı. Son olarak Manisa FK'da forma giyen ve kulüpsüz olan sol kanat oyuncusu Anıl Koç Boluspor ile anlaşma sağladı. Kırmızı beyazlı ekipte 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu 1,5 yıl forma giyecek.

Anıl Koç profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı. Koç ayrıca, 11 kez Belçika Milli Takım alt yaş gruplarında görev alırken, 6 kez Türk Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giydi. - BOLU