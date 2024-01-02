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Boluspor, Anıl Koç ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Boluspor, Anıl Koç ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anıl Koç ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Koç, profesyonel kariyerinde 171 resmi maça çıkarken, 29 gol attı. Ayrıca, Belçika ve Türk Milli Takımlarının alt yaş gruplarında da forma giydi.

Boluspor, Anıl Koç ile sözleşme imzaladı
02.01.2024 - 17:32,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anıl Koç ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, forvete güç talviyesi yaptı. Son olarak Manisa FK'da forma giyen ve kulüpsüz olan sol kanat oyuncusu Anıl Koç Boluspor ile anlaşma sağladı. Kırmızı beyazlı ekipte 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu 1,5 yıl forma giyecek.

Anıl Koç profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı. Koç ayrıca, 11 kez Belçika Milli Takım alt yaş gruplarında görev alırken, 6 kez Türk Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giydi. - BOLU

Kaynak: İHA
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