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Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların hırslı performansı dikkat çekti.

31.01.2024 17:18
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın hazırlığını sürdürüyor. Bolu ekibi, Yalçın Koşukavak yönetiminde dar alan ve pas çalışması gerçekleştirdi. Karaçayır'da bulunan tesislerde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Oyuncular çalışmaya, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çalışma, hücum ve defans çalışmasıyla sürdü, çalışmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. 3 puan için antrenmanda hırslı olan oyuncuların performansı Koşukavak'ın yüzünü güldürdü. - BOLU

Kaynak: İHA

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