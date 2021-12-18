Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer: - "Ben teknik direktör olarak görevden ne zaman ayrılacağımı çok iyi biliyorum.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında misafir ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, taraftarların saha içinde takım, kendisi ve Boluspor yönetimi ile ilgili yaptıkları protestonun Boluspor'un başarısını engellediğini söyledi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü takımını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.

MEK Ankaragücü maçı öncesinde oynadıkları son 8 karşılaşmadan sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildiklerini anımsatan Erginer, "Son 4 maçta mağlubiyetimiz yok. Eyüpspor'u, Ümraniyespor'u yendik. Samsunspor ile berabere kaldık. ve onun üzerine bu maça çıktık. Maçın daha 20. dakikasında oyuncularımız protesto edilmeye başlandı. Sonra ben protesto edildim. O yetmedi, arkasından yönetimimiz protesto edilmeye başlandı. Bunlar benim için maçın önüne geçiyor." dedi.

Erginer, bu tarz mücadelelerde kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz kendi öz eleştirimizi, analizimizi doğru bir şekilde yapacağız. Ama bugün maçta olan olaylar bence Bolu'da neden başarının gelmediğinin çok güzel bir resmi. Ben 15 sene futbol oynadım, 20 senelik antrenörlük ve teknik direktörlük kariyerim var. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bağıran kişilerin, taraftar demiyorum, buraya geliş amacı başka. Başkalarının seslerini burada statta seslendiriyorlar. Takıma büyük zarar veriyorlar. Böyle taraftarlık olmaz."

Kendisine Boluspor taraftarı diyen kişilerin kendileri ile hareket etmediğine değinen Erginer, şunları kaydetti:

"Ne bizle beraber yaşıyorlar, ne bizle beraber hissediyorlar. Demek ki amaçları gelip burada takımı eleştirmek, yönetimi eleştirmek, oyuncuyu eleştirmek. Ben teknik direktör olarak görevden ne zaman ayrılacağımı çok iyi biliyorum. Onlar, taraftarlar istedi diye ben görevden ayrılmam. Yönetimin de görevi bırakacağını düşünmüyorum. Herhalde amaçlar başka. Burada maçı irdelemek maçı konuşmak isterdim. Ama bunlar maçtan çok daha önemli şeyler."

MKE Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Necati Erkmen ise Bolu'ya, Boluspor'un son 8 haftadır almış olduğu puanlar ile sahadaki mücadelesini bilerek geldiklerini ifade etti.

Maçtan önceki hafta içinde yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile teknik ekip ve futbolcuların bir toplantı yaptığını anlatan Erkmen, "Lig uzun bir maraton. Sporcu kardeşlerimle son 4 haftadır deplasmanda mağlup olmuştuk. Her iki yarı da oynadığımız oyunla ve penaltı pozisyonu ile beraber çok iyi mücadele örneği gösterdiler. Bugün 2-0 net bir galibiyet aldık." ifadesini kullandı.

Erkmen, sezonun ilk yarısının kapanış maçını Keçiörengücü ile oynanacaklarını söyleyerek, "Taraftarlarımızın özelikle bu müsabakada bizleri desteklemesini istiyoruz. Taraftarımız hedefin, ligin sonunda bir üst lige çıkılacağının bilinci içinde olmasını istiyoruz. Ankaragücü hedefine varacaktır diyorum." dedi.