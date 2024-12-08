Boluspor, Ankaragücü'ne 3-2 Yenildi - Son Dakika
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Boluspor, Ankaragücü'ne 3-2 Yenildi

Boluspor, Ankaragücü\'ne 3-2 Yenildi

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Boluspor, MKE Ankaragücü'ne sahasında 3-2 mağlup oldu.

08.12.2024 18:19
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahasına topla hareket eden Varga, sol köşeye düzgün vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

27. dakikada defans arkasına sarkan Cephas, Schulz'un uzun pasını aldı. Ceza sahasına giren Cephas'ın kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

35. dakikada atak geliştiren Boluspor, kısa paslarla ceza sahasına girdi. Çizgiye atılan pası alan Berk Yıldız, kale ağzına pas attı. Kalenin ağzında bekleyen Hüsamettin Yener, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

48. dakikada Boluspor atağında Hüsamettin'in yaptığı kafa vuruşu savunmadan döndü. Hakem Volkan Bayarslan, VAR uyarısıyla monitörden pozisyonu izleterek penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Jefferson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

67.dakikada köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Hüsamettin Yener'in röveşata vuruşunda top kalecide kaldı.

81. dakikada sol kanattan atak geliştiren Boluspor'da İlhami'nin pasını Naby aldı. Sol çaprazdan kaleye vuran Naby'nin şutu auta gitti.

90+5. dakikada ceza sahası dışından kaleye şut çeken Rotariu'nun şutunda defansa çarpan top filelere gitti. 2-3

Hakemler: Volkan Bayarslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Naby Oulare, Onur Ulaş, Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Vüsal Isgandarli dk. 88) Jefferson (İlhami Siraçhan Nas dk. 80), Daniel Avramovski, Paul Mukairu (Anıl Koç dk. 88) Hüsamettin Yener (Khouma Babacar dk. 80)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Hakan Bilgiç, Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul, Idrissa Camara

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Stelios Kitsiou (Hayrullah Bilazer dk. 90+5) Nico Schulz (Rijad Bajic dk. 85) Cem Tuna Türkmen (Mesut Kesik dk. 85), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Kevın Varga (Dorin Rotariu dk. 85) Mahmut Tekdemir, Ali Kaan Güneren, Osman Çelik, Renaldo Cephas (Alper Uludağ dk. 85)

Yedekler: Fatih Demir, Bahadır Güngördü, Diogo Coelho, İsmail Çokçalış, Hayrullah Bilazer, Emre Gültekin

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Kevin Varga (dk. 3), Cephas (dk. 27), Rotariu (dk. 90+5)(MKE Ankaragücü), Hüsamettin Yener (dk. 35) Jefferson (pen.) (dk. 48) (Boluspor)

Sarı kartlar: Cephas, Mahmut Tekdemir (MKE Ankaragücü) - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Ankaragücü'ne 3-2 Yenildi - Son Dakika

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