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Boluspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Boluspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti

1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. Posmac ve Bettaieb'in attığı gollerle öne geçen Boluspor, son dakikalarda Mustafa'nın golüne engel olamadı.

Boluspor, Bandırmaspor\'u 2-1 mağlup etti
20.01.2024 - 18:14,
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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Fatih Tokail, Kemal Elmas, Serdar Osman Akarsu

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba- Anıl (Dk.46 Kubilay), Oulare, Posmac, Onur, Batuhan (Dk. 46 Ercan), Diarrasouba, Avramovski,  Oğuz Kağan (Dk.90+4 Tolunay), Tunahan (Dk.68 Bettaieb), Isgandarlı (Dk.85 Hüsamettin)

BANDIRMASPOR: Gkelios-  Rahmetullah (Dk.77 Mustafa), Sergen, Batuhan, Mücahid, Emirhan, Soukou (Dk.84 Emre), Levent, Foor (Dk.61 Doğan Can), Metehan (Dk.61 Jozefsoon), Djitte

GOLLER: Dk.45 Posmac, Dk. 90+7 Bettaieb (Boluspor)- Dk. 90+10 Mustafa (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Oulare (Boluspor), Emirhan (Bandırmaspor)

1'inci ligin 19'ncu haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

10'uncu dakikada Anıl'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci son anda kornere çeldi.

45'inci dakikada sol köşeden kullanılan kornerde kale önünde iyi yükselen Posmac'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:  1-0.

İlk yarı Boluspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

71'inci dakikada Bandırmaspor'dan Levent'in rakip kaleye gönderdiği şut dışarı çıktı.

90+7'nci dakikada hakem atışının ardından Posmac'ın rakip sahaya gönderdiği topu önünde bulan Bettaieb orta sahada topla ilerleyerek takımının ikinci golünü attı:  2-0.

90+10'uncu dakikada Bandırmaspor'un santrayı kullanmasının ardından Mustafa Çeçenoğlu rakip kaleye ilerledi. Bolusporlu futbolcuların engellemediği Mustafa Çeçenoğlu, kaleci Çağlar'ın da kaleyi boş bırakmasıyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Boluspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boluspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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