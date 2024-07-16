Boluspor, Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Spor

Boluspor, Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardı

Teknik direktör arayışında olan Boluspor, son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardı. Kulüp başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu, Bekir İrtegün ile anlaşma sağladı. 40 yaşındaki teknik adam, kariyerinde toplamda 371 karşılaşmada görev aldı.

16.07.2024 12:58
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Teknik direktör arayışında olan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede tekrar kulüp başkanlığına seçilen Savaş Abak ve yönetim kurulu, ilk olarak teknik adam sorununu çözüme kavuşturdu. Son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile kırmızı-beyazlı ekip anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki teknik adamla, bir araya gelen Bolusporlu yöneticiler, Bekir İrtegün ile anlaşma sağladı. Genç teknik adam, kariyerinde toplamda 371 karşılaşmada görev aldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

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