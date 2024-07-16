Boluspor, Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardı

Spor

Teknik direktör arayışında olan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede tekrar kulüp başkanlığına seçilen Savaş Abak ve yönetim kurulu, ilk olarak teknik adam sorununu çözüme kavuşturdu. Son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile kırmızı-beyazlı ekip anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki teknik adamla, bir araya gelen Bolusporlu yöneticiler, Bekir İrtegün ile anlaşma sağladı. Genç teknik adam, kariyerinde toplamda 371 karşılaşmada görev aldı. - BOLU