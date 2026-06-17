Boluspor'da Erdal Bayrak yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Boluspor'da Erdal Bayrak yeniden başkan seçildi

Boluspor\'da Erdal Bayrak yeniden başkan seçildi
17.06.2026 17:59  Güncelleme: 18:07
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Boluspor Olağanüstü Kongresi'nde tek aday olan mevcut başkan Erdal Bayrak, ikinci kez başkanlığa seçildi. Kongrede borç ve 'Bolulu' tartışmaları yaşandı.

Boluspor Olağanüstü Kongresi'nde tek adaylı seçimde üyelerin büyük kısmının desteğini alan mevcut başkan Erdal Bayrak, kırmızı-beyazlı kulübün başkanlığına ikinci kez seçildi. Kongrede 'borç' ve 'Bolulu' tartışması yaşandı.

Boluspor Olağanüstü Genel Kurulu, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda kulübün mali durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kongrede söz alan Boluspor'un eski Kulüp Başkanı Savaş Abak, açıklanan mali rakamların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Kulübün harcamalarına ilişkin eleştirilerde bulunan Abak, "Toplam 2025-2026 sezonunda kulübün harcadığı para ne kadar? Siz 101 milyon lira para mı harcadınız? Eğer 101 milyon lira para harcadıysanız, yarın ben bu kulübe 101 milyon lira vereceğim" dedi. Savaş Abak eleştirilerinin ardından salonu terk etti.

Salonda 'Bolulu' tartışması

Genel kurulda kulüp üyelerinden Mahmut Alan'ın yaptığı konuşma sırasında salonda tansiyon yükseldi. Yönetimin Bolulu olmadığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren Alan'ın açıklamalarının ardından taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı kişiler salon dışına çıkarılırken, oturuma kısa süreli ara verildi.

Mahmut Alan konuşmasında, "Neymiş yönetim Bolulu değilmiş. Bu sizin ayıbınız, bizim değil. Biz özbeöz Boluluyuz. Kim bize Bolulu değil diyorsa çıksın karşımıza. Perde arkasından kimse konuşmasın. Biz hırsızlığa çıkmadık, arsızlığa çıkmadık. Alnımız açık. Verilecek hesabımız yok" ifadelerini kullandı.

Erdal Bayrak yeniden başkan seçildi

Genel kurul sonunda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Erdal Bayrak yeniden başkanlığa seçildi. Kongrenin ardından açıklamalarda bulunan Bayrak, Boluspor için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Boluspor için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Geçen seneye göre sorumluluklarımız arttı. Bunları yapılandırıp ödeyeceğiz. Kulüpte daha önce başkanlık yaptık, deneyimimiz var. Borcumuzu da biliyoruz. Bunların takibini daha iyi yapabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle göreve devam etme kararı aldık" diye konuştu.

"Şirketleşme olsa Boluspor dilenci gibi sağa sola gitmez"

Konuşmasında şirketleşme konusuna da değinen Bayrak, örnek olarak Sakaryaspor'u gösterdi. Şirketleşmenin kulübün ekonomik yapısını güçlendireceğini savunan Bayrak, "Şirketleşmeyle ilgili çok yakın bir örneğimiz var; Sakaryaspor. En kötü 500-600 milyon liralık bir takımları var. Bizim ise 150-200 milyon liralık bütçemiz var. Bu paralarla takımı ligde tuttuysak demek ki bizim de bir artımız olmuştur. Boluspor, Bolu'nun tek markasıdır. Böyle para isteme işlerinde ayaklar altına düşecek bir takım değil. Şirketleşme olsa Boluspor dilenci gibi sağa sola gitmez. Ben daha güzel olacağını düşünüyorum. Benim tek amacım Boluspor" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor'da Erdal Bayrak yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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