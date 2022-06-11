Boluspor'da yeni yönetimin hedefi güçlü bir kadro kurmak - Son Dakika
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Boluspor'da yeni yönetimin hedefi güçlü bir kadro kurmak

11.06.2022 11:02

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un yeni kulüp yönetimi, yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un yeni kulüp yönetimi, yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.

Yapılan genel kurulda Savaş Abak başkanlığında oluşturulan yeni yönetim, çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı.

Yönetim, ilk olarak sözleşmesi biten ya da bitmek üzere olan futbolcularla bir araya geldi. Görüşmelerin ardından mevcut kadrodan 5 futbolcuyla yola devam etme kararı verilirken, yeni transferler için de bazı futbolcularla iletişime geçildi.

Transfer edilmesi düşünülen oyunculara teklif göndererek görüşmeler yapan Boluspor'da, önce ilk 11'in oluşturulması, daha sonra ise A takımın tamamlanması için tüm pozisyonlara futbolcu alınması planlanıyor.

Karakış: "Dengeli bir takım yaparak hedefimize ulaşacağız"

Boluspor Kulübü Başkan Yardımcısı Samet Karakış, AA muhabirine, yeni sezona Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlüğünde bir takımla başlayacaklarını söyledi.

Kadrolarının kısıtlı olduğunu belirten Karakış, "Elimizde kalan ve altyapıdaki futbolcu sayımız belli. Yaklaşık 5 oyuncumuzla devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ekibimizi tamamlayacağız. Görüştüğümüz arkadaşlar var. Bütçemize göre dengeli bir takım yaparak inşallah hedefimize ulaşacağız." dedi.

Hem yerli hem de yabancı futbolcularla görüşme halinde olduklarını dile getiren Karakış, "Şu anda piyasa biraz yüksek. Bu dengenin oturmasına çalışıyoruz. Hemen hemen her bölgeye adam alınacak. Bizim ilk hedefimiz ortalarda bir takım yapmak. Mutlaka yukarıları zorlayacak bir takım çıkarmaya çalışacağız. Koşan bir takım yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Karakış, Boluspor sevdalılarının desteğini beklediklerini aktararak, "Geçmiş dönemdeki yönetimlerle geçmiş başkanlarımızla ve taraftar gruplarımızla şu anda iyi bir hava var. Biz bunu devam ettireceğiz. Belli bir borcumuz var. Yeni bir takım kuracağız. Rakamlar gerçekten çok kötü şu an." ifadelerini kullandı.

Semercioğlu: "Boluspor'un sokağa atacak bir kuruş parası yok"

Kulübün transfer komitesi üyesi Kaan Semercioğlu, transfer ücretlerinin yüksekliğinden bahsetti.

Ligdeki bazı takımların futbolculara istenen paraları verebilecek durumda olmadığına işaret eden Semercioğlu, bunun hayalcilik olacağını, taahhüt edilen ücretlerin ödenemeyeceğini ileri sürdü.

Semercioğlu, savaş nedeniyle liglere ara verilen Ukrayna'dan oyuncu transferinin alternatif gibi göründüğünü ancak bunun mantıklı olmadığını dile getirerek, "Boluspor'un sokağa atacak bir kuruş parası yok. O nedenle bizim önceliğimiz mümkünse oynamış oyuncu almak. Ukrayna liginden oyuncular geliyor ama geçen sezonun ikinci yarısında hiç oynamamış. Tamam çok iyi oyuncu ama bu bir risk. Bizim bu riski alacak durumumuz yok. Fiyatları makul olduğu müddetçe ligimizde oynamış yabancılar ilk tercihimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer komitesi üyeleri Naci Tolga Türkar ile Mahmut Çimender de mücadeleci ve her zaman kazanmayı arzulayan bir takım kuracaklarını kaydetti.

Boluspor'da yeni yönetimin hedefi güçlü bir kadro kurmak
Boluspor'da yeni yönetimin hedefi güçlü bir kadro kurmak
Boluspor'da yeni yönetimin hedefi güçlü bir kadro kurmak
Boluspor'da yeni yönetimin hedefi güçlü bir kadro kurmak

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Kaynak: AA

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