Boluspor\'dan Manisa FK\'ya 2-0 Galibiyet

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK'yi sahasında 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, Erzurumspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek ve milli maç arasına 6 puanla girmek istediğini söyledi.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya formda gelen bir Manisa takımı olduğunu, hafta boyunca ekip arkadaşlarının Manisa FK ile ilgili bütün detayları sunduğunu, güçlü ve eksik yanlarını kendisine çok iyi ilettiklerini, bütün antrenman planını bunun üzerine yaptığını dile getirdi.

Rakibin çok fazla oyuncuyla hücuma geldiğini anlatan Kahraman, "Bunu yaparken de çok büyük risk almalarıyla biz de ön tarafa süratli oyuncularımızı koyduk. Koşucular belliydi. Kazandığımız topları hızlı hücum şeklinde yapmaktı. Bunu birkaç pozisyon yakaladık." diye konuştu.

Kahraman, kazanılan toplara fazla sahip olmanın zaman içerisinde olacağını ifade ederek, "Takımın başına geldiğim günden beri üçüncü maçım. Form yakalamaya çalışıyorum. Takımımın güçlü yanlarına daha nasıl ekleme yapabiliriz, neler katabiliriz buna çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğunu vurgulayan Kahraman, "Oyuncularımız ne verirsek almaya çalışıyor ve çok iyi mücadele ediyor. Erzurum maçı ile bu galibiyet serisini taşımak istiyoruz. Milli maç arasına 6 puan ile girmek istiyoruz." dedi.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise ligde 7. maçı oynadıklarını hatırlatarak, "Şu ana kadar oynadığımız coşkusu en düşük maçlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor'un oyunu nasıl oynayabileceğini sahadaki oyun sistemi ve savunmayı nasıl yaptıklarını çok iyi analiz ettiklerini belirten Çavuş, "Bunu maçın başında da bulduğumuz pozisyonla değerlendirebilmiş olsaydık saha içerisinde çok farklı durum olacaktı. Bu gol pozisyonunu değerlendiremedik." ifadesini kullandı.

Çavuş, altı haftadır oynadıkları oyun coşkusunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İçeride de bu coşkudan uzaklaşan oyuncu sayıda fazlalaşınca sonuçta bir nevi bu şekilde oluyor. Oyuncu grubum bunu çok çabuk atlatıp bundan sonra da yeni bir maça yeniden konsantre olacaklardır. Bu oyun coşkusunu tekrardan yenileyip devam edeceğiz. Bundan sonraki maçta bunu çok iyi yapacak oyuncu grubum var."

"Takımım ligin en fiziksel kapasitesi yüksek takımlardan bir tanesi" diyen Çavuş, "Saha içerisindeki basit top kayıpları oyunun bu şekilde seyretmesine neden oldu. Bu maçta neleri yanlış yaptık, bunları tekrardan gözden geçireceğiz. Daha realist, daha gerçekçi bir şekilde iç sahada Gençlerbirliği maçında bunu toparlayarak devam edeceğiz. Gençlerbirliği maçını kazanıp milli maç arasına gireceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.