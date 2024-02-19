Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde antrenman yapan Boluspor, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı. Boluspor, yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

19.02.2024 19:01
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bolu temsilcisi, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler gözetiminde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Bolu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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