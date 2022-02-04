Üye Girişi
Boluspor, Fenerbahçe'den Bartu Kulbilge'yi renklerine bağladı - Son Dakika

Boluspor, Fenerbahçe'den Bartu Kulbilge'yi renklerine bağladı

04.02.2022 16:51
Boluspor, Fenerbahçe'den Bartu Kulbilge'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki kaleci Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki kaleci Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig takımlarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'de forma giyen genç file bekçisi Bartu Kulbilge ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çengelköy altyapısında futbola başlayan Kulbilge, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olarak U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptıktan sonra 2020-2021 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Serdar Kulbilge'nin oğlu olan Bartu, sarı-lacivertlilerde A Takım ile antrenmanlara çıkıyordu. - BOLU

Boluspor, Fenerbahçe'den Bartu Kulbilge'yi renklerine bağladı
Boluspor, Fenerbahçe'den Bartu Kulbilge'yi renklerine bağladı
Boluspor, Fenerbahçe'den Bartu Kulbilge'yi renklerine bağladı

YORUMLAR
500

Fenerbahçe, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boluspor, Fenerbahçe'den Bartu Kulbilge'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:11 'Bergen' filminden ilk fragman geldi! Kezzap atma sahnesi unutulmayacak
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 17:22:57. #1.12#
SON DAKİKA: Boluspor, Fenerbahçe'den Bartu Kulbilge'yi renklerine bağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement