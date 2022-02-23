Boluspor, galibiyet serisini sürdürmenin peşinde - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, deplasmanda oynayacağı Altaş Denizlispor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde bir maç eksiğiyle 34 puanla 8'inci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, İstanbulspor ve Gençlerbirliği galibiyetlerinin ardından 25 Şubat Cuma günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'da oynanacak Altaş Denizlispor maçını kazanmaya odaklandı.

Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Reha Erginer, ligin yoğun bir tempoda geçtiğini söyledi.

Erginer, takım olarak ikinci yarıya iyi başladıklarını belirterek, "Bir maç eksiğimiz var ve 'bay' olduk. Beş maç oynadık. Bu süreci iyi geçtiğimizi düşünüyorum." dedi.

Her maçın önemli olduğunu vurgulayan Erginer, şunları kaydetti:

"Bu hafta yine üç maçımız var. Denizlispor ile deplasmanda, hafta içi Tuzlaspor ile erteleme maçı ve Bursaspor ile bir maçımız var. Bizim için hayati önem taşıyan üç maç. Denizlispor'un ligdeki konumu belli. Bizim maç onlar açısından da final maçı havasına dönüştü diyebilirim. Denizli'de çok zor bir maç oynayacağız. Bizim için ligde kolay maç yok. Maçlar çok zor geçiyor. Çok iyi motive olmamız, çok iyi hazırlanmamız gereken bir maç. Üç maçlık bir periyodu da yaşadığımızı düşünürsek maça fiziksel olarak fit bir şekilde çıkmamız lazım ki oradan istediğimiz sonuçla geriye dönebilelim."

Yeni transferlerin hepsinden memnun olduğunu ifade eden Erginer, "Yeni transferler olarak söylemiyorum, takıma tümünün katkısı benim için çok önemli. Maçların nasıl başladığı değil, nasıl bittiği önemli." dedi.