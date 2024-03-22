Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, play-off hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Boluspor, ligin 28. haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Boluspor, maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

22.03.2024 13:57  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 28.haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, play-off hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 27. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Boluspor, ligin 28. haftasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Günde çift antrenmanla Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde hazırlıklarını yapan Bolu ekibi, 2 Nisan Salı günü oynayacağı maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. - BOLU

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Boluspor, Trendyol, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Kadının başından aşağı su döktü Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:04 İstanbul’da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti İstanbul'da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
12:37 Eylem Tok’un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı Eylem Tok'un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 14:26:09. #1.12#
SON DAKİKA: Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement