Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 28.haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, play-off hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 27. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Boluspor, ligin 28. haftasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Günde çift antrenmanla Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde hazırlıklarını yapan Bolu ekibi, 2 Nisan Salı günü oynayacağı maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. - BOLU
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Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 6 Alman dağcı, zirveye ulaştıktan sonra 4200 metreden itibaren kayak yapmaya başladılar. Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Ağrı Dağı'nın dağ tırmanışı ve kayak turizmi için uygun olduğunu belirten Akkuş, Alman dağcıların inişlerini 3200 metreye kadar görüntüleyebildiklerini söyledi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan UltrAslan Bafra Temsilciliği, Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu olmayan ailelere gıda yardımında bulundu. Galatasaraylı taraftarlar, aralarında para toplayarak 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi aileler, evlerinde ziyaret edilerek gıda kolileri teslim edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor'un düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertlilerle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Van'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında derece elde etmeyi başardı.
Bölgesel Amatör ligi 5'inci grupta lider olan Muğlaspor, 24 Mart Pazar günü oynanacak olan Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesi taraftarları maça davet etti. Muğlaspor tarafından yapılan açıklamada, iç saha maçında yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına açık tribünün iki kapısının da açık olacağı belirtildi.
Elazığspor'un tecrübeli stoperi Metin Peker, PFDK tarafından sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle aldığı iki maç men cezasına tepki göstererek, rapora eklenen söylemlerle ceza aldığını belirtti. Peker, hakkını helal etmediğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor. Adı İtalyan devleri Inter, Napoli ve Roma ile anılan 24 yaşındaki futbolcuya Ligue 1 ekibi Marsilya da talip oldu. Fransız basını, Marsilya'nın Ferdi için sarı-lacivertlilere 10 milyon euro teklif edildiğini yazdı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Aksu'da vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Başkan Böcek, Aksu'ya beş yılda 819 milyon yatırım yaptıklarını belirterek, yeni dönemde Aksu'da spor kompleksi, çok amaçlı salon, cadde düzenlemeleri gibi projeler hayata geçireceklerini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Buca Semt Polikliniği içerisinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon-Hidroterapi Birimi, engelliler, yaşlılar ve sporcular için su altı tedavilerinin de yapıldığı iki hidroterapi havuzu, muayene odaları, egzersiz ve rehabilitasyon salonu, masaj üniteleri ile hizmet veriyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç'in Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 'şikeci' olarak nitelendirmesi üzerine kulüp, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Darıca Belediyesi halk oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlediği yarışmada Kocaeli Halk Oyunları Gençler Kategorisinde birinci olarak, kenti Bölge Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.
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