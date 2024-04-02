Boluspor, Gençlerbirliği\'ne 2-1 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig 28. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
55. dakikada ceza sahasına gelen topla buluşan Amilton'un kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
57. dakikada kontratakla gelen Boluspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Petar Gigic'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
66. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Melih Bostan'ın şutunda kaleci Çağlar topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
90. dakikada ceza sahasına giren Camara'ın pasında Avramosvki topu ağlara yolladı. 2-1
Hakemler: Yasin Kol, Sezgin Çınar, Selim Şenöz
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Ercan Coşkun dk.70), Oğuz Kağan Güçtekin, Tunahan Çiçek (Hüsamettin Yener dk. 81), Jefferson (Kubilay Sönmez dk. 70), Daniel Avramovski, İshak Karaoğul (Hakan Bilgiç dk. 45), Petar Gigic (Idrissa Camara dk. 89)
Yedekler: İsmail Çipe, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Safa Kınalı, Abdoulaye Diarrassouba
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Francis Nzaba, Yasin Güreler, Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Rahman Buğra Çağıran (Elias Durmaz dk. 72), Ensar Kemaloğlu, Bentley, Amilton (Jimmy Durmaz dk. 86), Melih Bostan (Mustapha Yatabare dk. 77)
Yedekler: Orkun Özdemir, Özgür Çek, James Lea Siliki, Elias Durmaz, Jimmy Durmaz, Özgür Baran Aksaka, Arda Temur, Musa Çağıran, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Avramosvki (dk. 90) (Bolu), Amilton (dk. 55), Melih Bostan (dk. 66) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Oğuz Kaan Güçtekin, Hakan Bilgiç (Boluspor), Elias Durmaz (Gençlerbirliği) - BOLU
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