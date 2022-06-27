Boluspor, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Boluspor, ilk antrenmanına çıktı

27.06.2022 18:02

- Boluspor, ilk antrenmanına çıktı Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Transferler devam edecek" Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Transferler devam edecek.

- Boluspor, ilk antrenmanına çıktı

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:

"Transferler devam edecek"

BOLU - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Transferler devam edecek. 3-4 tane daha oyuncu almak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Karaçayır Spor Tesisleri'nde yeni transferlerin de katılımıyla yapılan antrenmanda düz koşu, taktik ve teknik çalışmalar yapıldı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Öncelikle hem camiaya hem takıma hem de ekibime hayırlı olsun. Burada çok güzel şeyler yaşadık. Daha iyilerini yaşamak için geldik. Camiayla birlikte güzel şeylere imza atmak istiyoruz" dedi.

"Transferler devam edecek"

Takıma yeni oyuncuların katılacağını söyleyen Karafırtınalar, "Transferler devam edecek. 3-4 tane daha oyuncu almak istiyoruz. Bu sene çok zorlu bir lig geçecek. Yukarıdan düşenler, aşağıdan gelenler çok güçlü geldiler. Biz de onlarla mücadele edebilmek için transferler şarttı. Gidenlerimiz oldu. Gelenler de mutlaka yerini dolduracaktır. Çok kısa sürede uyumu halledip başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Karafırtınalar, kamp boyunca hazırlık maçlarının yapılacağını da ifade ederek şunları söyledi:

"Hazırlık için 6-7 hafta yeterli. Daha önce de bunu yaptık. İlk etapta sadece 1 tane hazırlık maçı düşünüyoruz. Bayramdan sonra 2 tane yapacağız. Maçlardan önce 1 tane daha yapıp hazır olmak için çalışacağız."

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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