Boluspor, İstanbulspor\'a 1-0 Mağlup
21.02.2026 18:15
Trendyol 1. Lig'de Boluspor, sahasında İstanbulspor'a 1-0 yenildi. Maçta bir penaltı iptal edildi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı İstanbulspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

57. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Kouagba'nın eline top değince hakem Berkay Erdemir beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.

87. dakikada ceza sahası içerisinde Ömer Faruk Duymaz'ın Kougba'dan sıyrılarak yaptığı ortada arka direkte Araujo, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Berkay Erdemir, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Egemen Savran

Boluspor: Bartu Kulbilge, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Erdem Dikbasan (Onur Öztonga dk. 78), Barış Alıcı (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 78), Dean Lico, Alexandru Baluta (Ibrahim Rasheed dk. 56), Mario Balbudia, Arda Usluoğlu (Almir Aganspahic dk. 67)

Yedekler: Türker Dırdıroğlu, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Abdurrahman Üresin, Doğan Can Davas, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Suat Kaya

İstanbulspor: Alp Tutar, Fatih Tultak, Deniz Tuncer (Özcan Şahan dk. 85), Demeaco Duhaney, David Sambissa (Phellipe dk. 68), Duran Şahin, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz, İsa Dayaklı, Mendy Mamadou (Fahri Kerem Ay dk. 34), Mario Krstovski (Mustafa Sol dk. 68)

Yedekler: Mücahit Serbest, Muhlis Dağaşan, Vefa Temel, Demir Mermerci, Alieu Cham, Ertuğrul Sandıkçı

Teknik Direktör: İlyas Öztürk

Goller: Phellipe (dk. 87) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dean Lico (Boluspor), Demeaco Duhaney, Mustafa Sol, Yusuf Ali Özer (İstanbulspor) - BOLU

Kaynak: İHA

