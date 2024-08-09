Boluspor, Khouma El Hadji Babacar ile sözleşme imzaladı

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Boluspor, forvet oyuncusu Khouma El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1.Lig takımlarından Boluspor, lig başlamadan önce transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı takım Khouma El Hadji Babacar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Khouma El Hadji Babacar kimdir?

Babacar, 17 Mart 1993 yılında Senegal'de dünyaya geldi. Kariyerine This'teki US Rail'in futbol akademisinde başlayan Babacar, 2007 yazında İtalya'ya gitti ve Pescara altyapısına transfer oldu. Sadece bir yıl Pescara'da oynadıktan sonra Haziran 2008'de Fiorentina ile sözleşme imzaladı. Aynı zamanda Racing, Padova, Modena, Sassuolo, Lecce, Alanyaspor ve son olarak da Kopenhang'da forma giyen Babacar'ın kariyerinde 118 gol, 18 asist performansı var. - BOLU