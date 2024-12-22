Boluspor, Kocaelispor'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Boluspor, Kocaelispor'a 3-1 Mağlup Oldu

Boluspor, Kocaelispor\'a 3-1 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Kocaelispor'a 1-3 yenilerek önemli bir mağlubiyet aldı.

22.12.2024 18:20
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

40. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topa kafa vuran Fethi Özer, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

70. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası içine yaptığı ortada burada karambol yaşandı. Mendes topa dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

90+6. dakikada defanstan dönen topa düzgün vuran Marcos, ceza sahası dışından ağları havalandırdı. 2-1

90+8. dakikada kontra atakta topla buluşan Mendes, topu filelere gönderdi. 3-1

Hakemler: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Hakan Bilgiç dk. 87), Onur Ulaş, Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson (Estrela dk. 78), Daniel Avramovski (Eren Aydın dk.87), Paul Mukairu, Hüsamettin Yener (Babacar dk. 59)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul, İlhami Siraçhan Nas, Estrela, Anıl Koç

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Tarkan Serbest, Ahmet Oğuz (Mehmet Yılmaz dk. 88), Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Josip Vukovic (Mijo Caktas dk. 65), Pedrinho, Cihat Çelik, Ryan Mendes, Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk. 46) (Marcos Alves dk. 88), Oğulcan Çağlayan

Yedekler: Harun Tekin, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Ahmet Sagat, Mustafa Ege Bilim

Teknik Direktör: Aydın Günaydın

Goller: Fethi Özer (dk. 40) (Boluspor), Ryan Mendes (dk. 70, dk. 90+8), Marcos (dk. 90+6) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Josip Vukovic (Kocaelispor), Fethi Özer, Babacar (Boluspor)

Kırmızı kart: Naby Oulare (dk. 72) (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, Kocaelispor'a 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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