Boluspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Boluspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 7. sırada bulunan kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan idmanda çalışmalarını sürdürdü. Boluspor, 5 Mayıs Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan maça hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

30.04.2024 13:05  Güncelleme: 13:06
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 33. haftada deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde 50 puanla 7'nci sırada play-off hattında bulunan kırmızı-beyazlı takım, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yaptığı idmanda, koşu, açma germe, pas, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bolu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Boluspor, Manisa FK ile 5 Mayıs Pazar saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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