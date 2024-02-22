Boluspor, play-off hattında kalmak istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin ikinci devresinde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek play-off hattında kalmak istiyor.
Yeni transferlerle ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapan Bolu ekibi, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci devrede 6 maçlık yenilmezlik serisiyle 23. haftada 36 puanla 7. sıraya yükselerek play-off hattına girdi.
İkinci yarıda yakaladığı çıkışı ligin kalan kısmında sürdürme hedefinde olan Boluspor, maçlara galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Bolu ekibi, ligin 24. haftasında 25 Şubat Pazar günü konuk edeceği Erzurumspor FK'yi yenerek yerini sağlamlaştırmak istiyor.
"İkinci yarıya iyi başladık"
Teknik direktör Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor'un 6 haftadır kaybetmediğini belirterek, "İkinci yarıya iyi başladık. Transfer ettiğimiz oyuncular da takıma katkı sağladı." dedi.
Koşukavak, ligde kalan maç sayısının azalmasıyla rakiplerin hedeflerinin daha belirgin hala geldiğine işaret ederek, "Bizim de hedeflerimiz belirgin hale geliyor. Lig zorlaşıyor. İnşallah kaybetmeden devam ederiz." ifadesini kullandı.
Boluspor'un 31 yıllık Süper Lig özlemine değinen Koşukavak, "Bunu biz Bolularla birlikte motivasyon kaynağı olarak içimizde tutuyoruz. İnşallah başarırız. Bunu başarmak için çalışacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.
Yalçın Koşukavak, ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı, başta hafta sonu sahalarında oynayacakları Erzurumspor FK karşılaşması olmak üzere kalan maçlarda sürdürmek istediklerini vurguladı.
Erzurumspor'un 6 haftadır kalesinde gol görmediğini aktaran Koşukavak, "Takım savunması anlamında iyiler. İyi de duran top ve geçiş hücumları var. Erzurumspor maçı zor. Bundan sonra bütün maçlar zor. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Koşukavak, taraftara da takımı destekleme çağrısında bulundu.
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