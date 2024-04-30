Boluspor, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Spor

Boluspor, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Altay'ı mağlup ederek puanını 50'ye yükselten Boluspor, play-off kotasının içerisinde yer alıyor. Manisa FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına Karaçayır Spor Tesisleri'nde başlayan Boluspor, teknik-taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

30.04.2024 23:14
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- Boluspor, play-off mücadelesini sürdürmek istiyor

Boluspor- Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

BOLU - Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1.Lig'in 32. haftasında Altay'ı, evinde 3-1'lik skorla mağlup eden Boluspor, puanını 50'ye yükselterek, 7. sıraya yükseldi. Play-off kotasının içerisine giren kırmızı-beyazlı ekip, play-off'taki yerini korumak istiyor. Ligin 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü, 37 puanla 12. sırada bulunan Manisa FK ile karşılaşacak olan Bolu temsilcisi, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Karaçayır Spor Tesisleri'nde hazırlıklara başlayan Boluspor'da futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman teknik-taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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