Boluspor sahasında Artı Değer Van Spor FK\'ya 3-0 yenilerek 12. haftayı kaybetti

Boluspor sahasında Artı Değer Van Spor FK'ya 3-0 yenilerek 12. haftayı kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1'inci Lig'in 12'inci haftasında Boluspor sahasında Artı Değer Van Spor FK'ya 3-0 yenildi. Van Spor FK, 58'inci dakikada Hikmet Çiftçi'nin penaltı golüyle öne geçti; İlkan Sever 70'inci dakikada ve Oliveira 90+7'nci dakikada skoru belirledi.
Zübeyde ÖZMEN/ BOLU,
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Ferhat Çalar
BOLUSPOR: Tafas, Rodriguez, Tolunay Artuç (Dk. 76 Lopez), Gonzalez (Dk. 66 Alptekin Çaylı), Muhammed Mert (Dk. 90 Yunuszade), Muhammet Zeki Dursun, Ege Özkayımoğlu, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir (Dk. 76 Abdulsamet Kırım) Ahmet Can Özdemir (Dk. 9 Furkan Metin), Bertu Alican Özyürek (Dk. 66 Escobar)
ARTI DEĞER VAN SPOR FK: Abdulsamet Damlu, Sinan Osmanoğlu, Alhaft (Dk. 79 Medeni Bingöl), Ozan Can Kökçü (Dk. 76 Khan), Oulare (Dk. 90 Kadir Seven), Yenne, İlkan Sever (Dk. 76 Oliveira), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Faruk Can Genç, Celal Hanalp (Dk. 46 Mehmet Manış)
GOLLER: Dk. 58 Hikmet Çiftçi (P), Dk. 70 İlkan Sever, Dk. 90+7 Oliveira (Artı Değer Van Spor FK)
SARI KARTLAR: Bertu Alican Özyürek, Tolunay Artuç, Bartu Göçmen, Gonzalez, Lopez (Boluspor), İlkan Sever, Alhaft, Mehmet Özcan (Artı Değer Van Spor FK)
1'inci Lig'in 12'inci haftasında Boluspor, sahasında Artı Değer Van Spor FK'ya 3-0 mağlup oldu.
58'inci dakikada Van Spor FK penaltı kazandı. Hikmet, penaltıyı gole çevirerek takımının ilk golünü attı: 0-1.
70'inci dakikada Hikmet'in savunma arkasına gönderdiği yüksek topla buluşan İlkan Sever, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi: 0-2.
90+7'nci dakikada topla ceza sahasına giren Oliveira topu ağlarla buluşturdu: 0-3.
Karşılaşma Artı Değer Van Spor FK'nın 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi.
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