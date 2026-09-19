Boluspor, Sarıyer deplasmanında 90+6'da yediği golle 2-1 kaybetti, Ferrar üzgün. - Son Dakika
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Boluspor, Sarıyer deplasmanında 90+6'da yediği golle 2-1 kaybetti, Ferrar üzgün.

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Boluspor, Sarıyer deplasmanında 90+6\'da yediği golle 2-1 kaybetti, Ferrar üzgün.
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor, deplasmanda Sarıyer'e 90+6. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Daniel Ferrar, sonuçtan üzgün olduklarını ve milli arada daha ofansif oynamak için çalışacaklarını söyledi.

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Ferrar, Sarıyer'e karşı son anlarda maçı kazanabilecekleri pozisyonu kaçırıp son saniyede yedikleri golle kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'e 90+6. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Boluspor Teknik Direktörü Daniel Ferrar, "Gerçekten de sonuç için üzgünüz. İyi bir puan veya sonuç almak için çok büyük bir efor sergiledik. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım ama ona rağmen iyi bir oyun sunduk. Birinci golü yedik, bizim için kötü oldu. İkinci yarıda beraberliği bulduk. Gerçekten çok zor maçtı. 2-1 kazanabilirdik, son saniyede kaçırdık. Ondan sonra rakip gol buldu. Hakem bir saniyede korner verdi. Son dakikada gerçekten o pozisyondan hiç memnun değilim. Son saniyede attıkları gol bizim için kötü bir sonuç ama böyle şeyler var. Şimdi milli ara var. Orada daha çok çalışacağız. Bizim daha iyi takımımız olacak. Daha ofansif oyun oynamak için çalışacağız. Dönüşünde nasıl bir takım olduğumuzu görürsünüz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
TrendyolBolusporSarıyerFutbolSporSon Dakika

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