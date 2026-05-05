Boluspor, Serikspor'u 3-1 ile geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boluspor, Serikspor'u 3-1 ile geçti

Boluspor, Serikspor\'u 3-1 ile geçti
05.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Serikspor'u mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Teknik direktörler maç sonrası konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Boluspor Serikspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Boluspor sahasında Serikspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Bizi Adana Demir maçı lige tutundurdu"

Adana Demirspor maçıyla lige tutunduklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, "Öncelikle ligin son maçını kazanarak bitirmek bizim adımıza iyi oldu. Oyuncularımız sezon boyunca iyi mücadele etmeye çalıştılar. Son süreçteki türbülansı kendimize pozitif olarak çevirmeye çalıştık ve ligde kalarak, son maçı da kazanarak iyi işler yaptılar. Bizim bu sene hizmet eden bütün oyuncular karakterli oyuncular, onlara tekrar önünüzde teşekkür ediyorum. Burada erkenden işi bitirmeye çalıştık. Orada da tabii rakibin de aldığı sonuçlar bizi Adana Demir maçıyla lige tutundurdu ve bazı genç oyunculara da şans vererek onlara da bir alan açmış olduk" dedi.

"Biz 3 hafta önce ligden düşmüştük"

İnişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini ifade eden Serikspor Teknik Direktörü Branimir Petrovic ise, "Herkese öncelikle merhaba demek istiyorum. Karşı takımı da galibiyet için kutlarım. Bugün 60 dakika oynadık, son 30 dakikada iyi bir tempo gösteremedik. Rakibe önümüzdeki sezon için başarılar dilerim. Bildiğim kadarıyla takım içerisinde bizim gibi problemler yaşıyorlar ve bunu çözmelerini dilerim. Seyirciler için güzel bir maçtı bence; iki takım da hücuma gidiyordu ve seyirciler 4 gollü bir maç izlemiş oldu. Bugün stada gelen taraftarların da mutlu kaldığını düşünüyorum. Kendi takımım hakkında konuşacak olursak, biz 3 hafta önce ligden düşmüştük. İkinci lige hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Tüm yılı analiz ederek, inişli çıkışlı bir sezon yaşadık. Takımda sürekli değişiklikler olduğu zaman olumlu sonuçlara zor varabiliriz. Tekrar söylemek isterim, ikinci lige hazırlıklarımızı başlatıyoruz ve her zaman iki adım ileriye gidebilmek için bir adım geriye atmak gerekebilir. Bizim takımın imkanları çok yüksek, umarım önümüzdeki sezonda performansımız bunu gösterir ve biz bu lige hızlıca dönebiliriz. Bugün oyuna giren tüm oyunculara ve çabalayanlara teşekkür etmek istiyorum. Kümeye düşmemize rağmen bugün herkes istiyordu ve herkes çabalıyordu. Herkes birbiri için savaşıyor. Hepsine teşekkür ettim ve ancak böyle bir davranışla olumlu sonuçlara varabileceğimizi belirttim" ifadelerine verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Serikspor'u 3-1 ile geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:32:38. #7.12#
SON DAKİKA: Boluspor, Serikspor'u 3-1 ile geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.