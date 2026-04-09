Boluspor, Sivasspor'a 2-1 Yenildi

09.04.2026 19:22
Boluspor, 34. haftada sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Goller Avramovski ve Okoronkwo'dan.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor sahasında Özbelsan Sivasspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde Avramovski'nin şutunda top filelere gitti. 1-0

28. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Okoronkwo, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

31. dakikada sağ kanattan Lima'nın ortasında ceza sahası içinde Doğan Can vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Barış Alıcı, Doğan Can Davas (Alexandru Baluta dk. 83), Harun Alpsoy, Mario Balbudia, Arda Usluoğlu

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Gökhan Akkan, Onur Öztonga, Erdem Dikbasan, Burak Topçu, Mustafa Çaylı, Can Arda Yılmaz

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 75), Daniel Avramovski (Özkan Yiğiter dk. 87), Cihat Çelik, Jonathan Okoronkwo, Aly Malle (Emre Gökay dk. 76), Valon Ethemi (Feyzi Yıldırım dk. 65)

Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Kerem Atakan Kesgin, Savaş Ala, Aliou Badji, Bekir Böke

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Avramovski (dk. 3), Okoronkwo (dk. 28) (Sivasspor), Doğan Can Cavas (dk. 31) (Boluspor)

Kırmızı kart: Balbudia (dk. 90+1) (Boluspor)

Sarı kart: Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor) - BOLU

Kaynak: İHA

