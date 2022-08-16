Karaçayır Mahallesi 'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.