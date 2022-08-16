Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

16.08.2022 18:26
Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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