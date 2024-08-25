Boluspor Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş: Taraftar ile birleşerek Boluspor'u layık olduğu yere getireceğiz - Son Dakika
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Boluspor Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş: Taraftar ile birleşerek Boluspor'u layık olduğu yere getireceğiz

Boluspor Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş: Taraftar ile birleşerek Boluspor\'u layık olduğu yere getireceğiz

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş, taraftar ile oyuncuların birleşerek Boluspor'u layık olduğu yere getireceğini belirtti.

25.08.2024 03:16
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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş, taraftar ile oyuncuların birleşerek Boluspor'u layık olduğu yere getireceğini belirtti.

Çeliktaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stadyumda bulunan ve takıma destek olan taraftara teşekkür ederek, karşılaşmayı evlerinde televizyonda izleyen Boluluları da takımı desteklemeye çağırdı.

Maçın ilk yarısında müthiş bir top oynadıklarına dikkati çeken Çeliktaş, "Oyuncularımız söylenen her şeyi yaptı. Yüksek tempoda maç oynandı." dedi.

Çeliktaş, ilk yarıda golü bulduktan sonra takımın ikinci yarıda oyundan düştüğünü ifade ederek, "Bu da ileri zamanlarda çalışarak halledeceğimiz işler. Bunları gün geçtikçe daha iyi duruma getireceğiz. İyi ve tempolu oynayabiliyoruz. Bunu başarabiliyoruz. Bunu 90 dakikaya yaymak için çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.

Yeni oyuncuların takıma yerleşmesiyle çok daha iyi bir Boluspor'un görüleceğini anlatan Çeliktaş, "Ben inanıyorum ki taraftarımız ile oyuncularımız birleşerek, Boluspor'u layık olduğu yerlere getirecek." ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak: "Lige yeni yeni ısınıyoruz"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise güzel bir maç olduğunu söyledi.

Karşılaşmada oyuncuların mücadelesinin iyi olduğunu anlatan Altıparmak, "Çünkü yeni bir takımız. Lige yeni yeni ısınıyoruz. Böyle maçları daha çok oynayacağız. Oyuncularımızın isteği, arzusu ve verdiği mücadele çok iyi. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha çok çalışacaklarını vurgulayan Altıparmak, "Eksiklerimiz var. Yeni oyuncularımız var. Aldığımız oynatamadığımız oyuncularımız var. İnşallah önümüzdeki hafta tam kadro olarak sahada olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş: Taraftar ile birleşerek Boluspor'u layık olduğu yere getireceğiz - Son Dakika

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