Boluspor, Tuzlaspor maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Boluspor, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Tuzlaspor maçından 3 puan almak istediklerini belirten teknik direktör Yalçın Koşukavak, hedeflerinin ise play-off olduğunu söyledi.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Bolu ekibi, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hedeflerinin play-off olduğunu belirtti.
"Kocaelispor maçını kazanmaya yakındık"
Boluspor'un zor dönemlerden ligin üst sıralarına yaklaştığını dile getiren Koşukavak, "Çok şükür zor dönemlerden geçtik. Buraya kadar geldik. İçeride en son oynadığımız Kocaelispor maçını da kazanmaya yakındık. Kazanamadık ama ne mutlu ki artık bugün itibariyle Boluspor, Kocaeli beraberliğine bile üzülüyor hale geldi. Hepimiz açısından gurur verici. Öncelikle Bolulular açısından gurur verici. Takımlarıma sahip çıkıyorlar. Aidiyet duygusu hissediyorlar. Bazı hissetmeyen arkadaşlarımız var, onlar olacak. Bunlar diri tutuyorlar" dedi.
"Kaybetmeden devam ediyoruz"
Tuzlaspor maçının nerede oynanacağı konusunda bir belirsizlik olduğunu ve bunun da takımı etkileyeceğini ifade eden Yalçın Koşukavak, "Tuzla takımı kadro anlamında çok değişkenlik gösteren bir takım. Hazırlanması biraz zor. Çok bilinmez var. Maçın nerede oynanacağı konusunda hala bugün itibarıyla bir durum yok. Bu aslında maçın planlarını da etkileyen bir şey. Stadı ve oynayacağımız sahayı görmemiz gerekiyor. Biz kadro seçimi anlamında ona göre bir hazırlık yapacağız. Hangi şartlarda nerede olacağımızı bilmiyoruz. Kötü bir şey bizim açımızdan. Haber bekliyoruz. İkinci yarıya kaybetmeden devam ediyoruz. Kazanarak kaybetmeden devam ederiz inşallah. Play-off oynarız diye umut ediyorum" diye konuştu.
Isınmayla başlayan antrenman kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında takım teknik-taktik çalışmaları yaptı. - BOLU
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