Boluspor Üç Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Boluspor Üç Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Boluspor Üç Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi
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Boluspor, Ahmet Can Özdemir, Erdem Can Polat ve Rodrigo Rivas'ı transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 3 futbolcuyu transfer etti.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, savunma oyuncusu Ahmet Can Özdemir, kanat oyuncusu Erdem Can Polat ve Kolombiyalı santrfor Rodrigo Rivas'ı kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü altyapısında yetişen Ahmet Can Özdemir, son olarak 1926 Bulancakspor'da forma giydi.

Boluspor altyapısından yetişen Erdem Can Polat, farklı kulüplerde edindiği tecrübenin ardından yeniden kırmızı-beyazlı ekibe döndü.

Kariyerinde Avrupa, Güney Amerika ve Asya'da birçok takımın formasını giyen Rivas ise son olarak Bolivya ekibi Independiente Petrolero'da görev yaptı.

Bolu temsilcisi ayrıca, akademiden yetişen Deniz Yıldız ve Arda Tuğra Saygı ile profesyonel sözleşme imzalayarak genç oyuncuları A takım kadrosuna dahil etti.

Kaynak: AA

Erdem Can, Trendyol, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor Üç Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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