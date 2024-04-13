Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Elmas, Kemal Mavi
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 76 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız, Gigic (Dk. 76 Hüsamettin Yener), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Dk. 90 Diarrassouba), Vusal İskandarli (Dk. 59 Tunahan Çiçek), Jefferson (Dk. 76 İshak Karaoğul), Avramovski
Ümraniyespor : Abdulsamed Damlu, Serkan Göksu (Dk. 73 İlhami Siraçhan Nas), Atalay Babacan (Dk. 85 Emre Demir), Hasan Ayaroğlu, Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut (Dk. 85 Melih Okutan), Glumac, Tiago (Dk. 74 Onur Ayık), Emre Kaplan, Diniyev (Dk. 90 Saponjic), Cavare
Goller: Dk. 86 Tunahan Çiçek (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 21 Vusal İskandarli, Dk. 29 Jefferson, Dk. 34 Youssouf Oulare, Dk. 63 Avramovski (Boluspor), Dk. 73 Tiago, DK. 89 Emre Demir (Ümraniyespor)
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Boluspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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