Boluspor Ümraniyespor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Boluspor Ümraniyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Boluspor Ümraniyespor\'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Ümraniyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

01.11.2024 22:18
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada ceza sahasına kadar topu süren Avramovski'nin pasında Mukairu topu filelere gönderdi. 1-0

48. dakikada kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Mukairu'nun aşırtma vuruşunda Cihan gole izin vermedi.

74. dakikada defansın hatalı pasında topla buluşan Berk Yıldız, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

87. dakikada ceza sahası içerisine giren Mukairu defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Babacar topu üstten auta gönderdi.

90+7. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın sert şutunda top filelere gitti. 3-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby Oulare, Onur Ulaş, Fethi Özer, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Eren Aydın dk. 75) Jefferson (Estrela dk. 75), Daniel Avramovski, Enes Alıç (Işık Kaan Arslan dk. 88), Paul Mukairu (Anıl Koç dk. 88), Hüsamettin Yener (Babacar dk. 75)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen, Onur Atasayar, İshak Karaoğul, İlhami Siraçhan Nas

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Andrej Djokanovic, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dimitri Cavare dk. 78), Engjell Hoti (Furkan Apaydın dk. 62), Serkan Göksu (Atalay Babacan dk. 45), Cebio Soukou (Jurgen Bardhi dk. 78), Benny (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 60), Georgi Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ali Turap Bülbül, Batuhan Arıcı, Barış Ekincier, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: İlhan Özer

Goller: Paul Mukairu (dk. 17), Berk Yıldız (dk. 74), Babacar (dk. 90+7) (Boluspor)

Kırmızı kart: Tomislav Glumac (dk. 61) (Ümraniyespor)

Sarı kart: Andrej Djokanovic (Ümraniyespor) - BOLU

Kaynak: İHA

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