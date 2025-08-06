Boluspor'un Vanspor Maçı Hazırlıkları - Son Dakika
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Boluspor'un Vanspor Maçı Hazırlıkları

06.08.2025 21:49
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Boluspor, Vanspor FK maçı öncesi antrenman yaparak sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun ilk haftasında oynayacağı Vanspor FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip çalışmalarına, kulübün Karaçayır Mahallesi'ne bulunan tesislerinde devam etti. Antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Boluspor, daha sonra teknik ve taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Teknik Direktör Er, antrenman esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona hem antrenman anlamında hem de fiziksel çalışma anlamında geç başlayacaklarını söyledi.

Sancılı başlayacaklarını geldiği ilk gün söylediğini belirten Er, "19 oyuncu ayrılmış aramızdan. Çok ciddi bir sayı. 2 sene başarılı olmuş bir takım ama takımın içi maalesef boşalmış durumda. Geçen seneden 5 oyuncumuz var. Biz sezonu erken açan takımlardan minimum 18 gün gerideyiz. O da 30 antrenman demek." diye konuştu.

Er, ligdeki diğer takımlardan kalite ve fiziksel olarak geride olduklarını dile getirerek, "Süreç hala devam ediyor. Bugün katılan oyuncumuz var, dün katılan var, ondan önce gelen var. Yani bazı oyuncuların antrenman açığı daha da fazla. Tabii hazır oyunculara yönelmeye çalışıyoruz ama transfer süreci biliyorsunuz çok kolay olmuyor. Transfer listemizi sürekli güncelliyoruz. Kimler gelebilir, kimlerle irtibata geçip hızlıca aramıza katabiliriz, bunlara bakıyoruz. Transfer dönemi bitene kadar bu sürece devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç hafta boyunca hızlandırılmış bir program uyguladıklarına işaret eden Er, şunları kaydetti:

"Buna mecburduk. Çok ciddi bir yüklenme yaptık ve çok şükür, sakatlık yaşamadık. Oyuncuların katılımı gerçekten iyiydi. Hazırlık maçlarında da bu yüklemeleri devam ettirdik. Aslında hazırlık maçları, bu yükün devamı niteliğindeydi. Bu hafta tempoyu biraz düşürüyoruz. Sadece bugün çift antrenmanımız var. Artık perşembe ve cumartesi taktik çalışacağız. Pazar günkü maça en hazır şekilde çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak: AA

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