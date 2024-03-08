Boluspor ve Giresunspor Teknik Direktörleri Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Boluspor ve Giresunspor Teknik Direktörleri Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Boluspor ve Giresunspor Teknik Direktörleri Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor ile Giresunspor arasında oynanan maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri de açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, bireysel hatalardan dolayı gol yediklerini belirtirken, Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise zorlu bir maç olduğunu ve 42 puanın önemine değindi.

08.03.2024 23:23  Güncelleme: 23:27
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor ile Giresunspor arasında oynanan maçın ardından 2 takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 26.haftasında Boluspor ile Giresunspor Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik skorla Boluspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından 2 takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Bireysel hatalardan gol yediklerini ifade eden Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Çok genç bir takımız ve bu genç takım sahada çok fazla bireysel hatalar yapıyor. Son oynadığımız karşılaşmalarda 1-0 kaybettik ve hepsinde de bireysel hatalar, kişisel hatalardan kaybettiğimiz karşılaşmalardı. Onları en aza indirdiğimizde de puanları alabileceğimizi biliyoruz. Bugün de maalesef iki tane golde de kişisel hatalardan yedik. Bireysel hataların önüne geçemediğimiz zaman da maalesef böyle bizim adımıza istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkıyor. Yoksa biz Boluspor'un gücünü biliyoruz, biz kendi haddimizi, kendi gücümüzü biliyoruz. Her şeye rağmen güzel bir taktiksel anlamda güzel bir oyunu geliştirdik. Maç öncesindeki taktiğimiz ve saha içerisinde uygulamamız iyi oldu ve çok pozisyon vermeden neredeyse bitirdiğimiz bir karşılaşma oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Bıkmadan, bırakmadan hiçbir şekilde hem antrenman olsun, hem maçlarımız olsun hiç teslim olmadan en iyiyi yapmaya devam edeceğiz. Oyuncularımızı da bu yönde eğitime çalışıyoruz" dedi.

Yalçın Koşukavak: "Böyle rakiplere karşı oynamak dışarıdan kolay gözükse de zor"

Ligde kolay maç olmadığını ve puanın 42'ye yükseldiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Böyle rakiplere karşı oynamak dışarıdan kolay gözükse de zor. Çünkü çok baskı hissetmeyen bir rakip. Sadece topun arkasına geçip 10 kişi savunma-kontra atak böyle takımlara karşı oynamak güç. Dışarıdaki insanlar, çok hızlı bir şekilde gol yemeyip kazanmak istiyor. Çok anlıyorum ama bu oyunda böyle savunmalara karşı biraz zor oynanıyor. Kaldı ki Giresun, lig lideri Eyüp ile berabere kaldı. Onlar da savunmanın kilidini açamadı. Oyunda biraz daha ilk yarı itibariyle 3'ncü bölgede daha fazla kalmamız gerekiyordu. Ama rakip, çok uzun top oynadı. Bir gol bulduk. Oyunu biraz kontrol etmekte güçlük çektik. İkinci yarıda bir hatadan bir gol yiyince maç sanki krize girer gibi oldu. Duran top konusunda da biraz iyi bir tarafımız var. Oradan da golü bulduk. 42 puan yapmak bizim için çok kritikti, çok önemliydi. Çünkü geçen haftaki Göztepe mağlubiyetinden sonra play-off barajının altında düşünce biraz moral motivasyon anlamında oyuncularda ve bende bile biraz böyle moral bozukluğu oldu. Bu ligde kolay maç yok. Rakibin kim olduğunun da önemi yok. Sonuçta baskısız, stressiz bir rakip topun arkasına geçiyor. Kolay değil. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ederim" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor ve Giresunspor Teknik Direktörleri Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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