Boluspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, sahasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giorgo Beridze'nin şutu üst direkten geri döndü. Dönen topa yeniden vuruş yapan Beridze, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
32. dakikada Daniel Avramovski'nin ortasında ceza sahası içinde Veaceslav Posmac kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
76. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Tunahan Çiçek'in şutu az farkla dışarıya gitti.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 62), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 45), Vüsal Isgandarli (Petar Gigic dk. 63), Tunahan Çiçek (Berk Yıldız dk. 87), Jefferson (Abdoulaye Diarrassouba dk. 80), Daniel Avramovski, Anıl Koç
Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Bilgiç, Kerem Paykoç, İshak Karaoğul, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan(Duhan Aksu dk. 80), Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Cihat Çelik (Joao Amaral dk. 63), Josip Vukovic, Barış Alıcı (Christian Kouakou dk. 36), Daniel Candeias, Giorgi Beridze (Giorgi Kharaishvili dk. 63), Ramil Sheydayev
Yedekler: Harun Tekin, Haşim Sarman, Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, İbrahima Fofana, Cem Ekinci,
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Veaceslav Posmac (dk. 32) (Boluspor), Giorgo Beridze (dk. 9) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor), Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor) - BOLU
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. Arsenal, bu sonuçla üst üste dördüncü kez kazanarak puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Spor › Boluspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?