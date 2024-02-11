Boluspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Boluspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı

Boluspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor ile Kocaelispor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Giorgo Beridze ve Veaceslav Posmac'ın attığı gollerle karşılaşma eşitlikle tamamlandı.

11.02.2024 18:07
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, sahasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giorgo Beridze'nin şutu üst direkten geri döndü. Dönen topa yeniden vuruş yapan Beridze, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada Daniel Avramovski'nin ortasında ceza sahası içinde Veaceslav Posmac kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

76. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Tunahan Çiçek'in şutu az farkla dışarıya gitti.

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 62), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 45), Vüsal Isgandarli (Petar Gigic dk. 63), Tunahan Çiçek (Berk Yıldız dk. 87), Jefferson (Abdoulaye Diarrassouba dk. 80), Daniel Avramovski, Anıl Koç

Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Bilgiç, Kerem Paykoç, İshak Karaoğul, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan(Duhan Aksu dk. 80), Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Cihat Çelik (Joao Amaral dk. 63), Josip Vukovic, Barış Alıcı (Christian Kouakou dk. 36), Daniel Candeias, Giorgi Beridze (Giorgi Kharaishvili dk. 63), Ramil Sheydayev

Yedekler: Harun Tekin, Haşim Sarman, Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, İbrahima Fofana, Cem Ekinci,

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Veaceslav Posmac (dk. 32) (Boluspor), Giorgo Beridze (dk. 9) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Oğuz Kaan Güçtekin (Boluspor), Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor) - BOLU

Kaynak: İHA

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