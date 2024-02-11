Boluspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 22.haftasında Boluspor sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, zeminin skora etkisi olduğunu belirterek, "Tabii karşımızda son haftalarda çıkışta olan devre arasında yaptığı takviyelerle daha iyi bir takım görünümüne dönen, taraftarının da desteğini arkasına alan bir Boluspor vardı. Yani maçın zor olacağını biliyorduk. Tam istediğimiz gibi baskıyla başladık. Golü de bulduk. Aslında golden sonrasında da bir iki tane pozisyonumuz vardı. Sonrasında hiç pozisyon yoktu. Kendi kornere attığımız topun dönüşünde maalesef golü yedik. Oyunun büyük bölümünde aslında hani çok böyle keyif veren bir futbol ortaya çıkmadı. Bunu da tabii biraz bence zemininde payı vardı. Hiçbir şekilde mağduriyet olarak sunmuyorum. İkinci yarıda bölüm bölüm Boluspor iyi oynadı. Arada biz topu aldık, topa hakim olmaya çalıştık. Fakat net pozisyon olmadan ikinci yarıyı da öylece tamamladık. Maç, maalesef istemediğimiz bir şekilde bitti. Sonuçta 2 puan kaybına maalesef üzülüyoruz ama bu ligde bu puan kayıpları, zirveyi zorlayan takımların hepsi yaşıyorlar. Dileğimiz tabii bundan sonra yaşamamak. İyi bir maç olduğunu söyleyemem. Artık tabii yapmamız gereken bir iş, o da hem yeni transferlerimizin adaptasyonunu bir an evvel tamamlayıp daha iyi bir takım görüntüsüne ulaşabilmek. Üzgün olduğumu söylüyorum ama daha önümüzde çok uzun bir yol olduğu gerçeğiyle de, bir an evvel kaybettiğimiz iki puanın bize bir olumsuz hava oluşturmasına izin vermeden hemen önümüzdeki haftaya odaklanmak zorundayız. Daha fazla çalışıp biraz evvel söylediğim gibi yeni transferlerin takıma adaptasyonu ve entegresini yapıp istediğimiz kadroyu sahaya sürmek gerekiyor" diye konuştu.

"İlk 10 dakikada 2 pozisyon harici Kocaeli'ye hiç pozisyon vermemişiz"

İlk 10 dakikada 2 pozisyon haricinde Kocaelispor'a pozisyon vermediklerini dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da, "Kritik bir maçtı. Biz kazansaydık ilk 6'nın içinde olacaktık. Bizim için önemliydi. Göztepe'nin Bandırma'da kazanması tabii Kocaeli için de maçı önemli hale getirdi. Oyunun ilk bölümünde ilk 10 dakika oyuna giremedik. İki tane pozisyon verdik. Birisi direkten döndü, ikincisinde golü yedik. 15'inci dakikadan sonra biraz daha oyuna girmeye başladık. Oyunu kontrol ettik. Sonra tamamen oyun bizim kontrolümüzde gitmeye başladı. Tabii oyuncu kalitesi anlamında Kocaelispor, ligin üzerinde kadro. Maliyet açısından, oyuncu kalitesi açısından. Bugün sahada oynayan altı tane oyuncumuz devre arasında yeni gelen oyuncular. Tabii böyle kolay olmuyor. Yolda kervanı düzüyoruz. Ama ona rağmen oyunun 15'inci dakikasından sonra oyunu çok kontrol ettik. Hem top Kocaeli'deyken hem de bizdeyken ve golü bulduktan sonra da çok geçiş hücumu yakaladık. Aslında iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü oyunun ikinci yarısında 45-60 dakikalar arasında merkezden çok geçiş hücumu bulduk. Topları geçiremedik. Geçirdiğimiz toplarla 2-1 öne geçseydik tamamen Kocaelispor kontrolden çıkardı. Daha dominant bir oyun oynayabilirdik. Ona çok üzülüyorum. Geçiş hücumlarını kullanamadık. ve maçtan önceki planlarımızın içindeydi. Çok yakaladık çünkü. Biraz önce de istatistiklere baktım. İlk 10 dakikada 2 pozisyon harici Kocaeli'ye hiç pozisyon vermemişiz. Üzgünüm, kazanabilirdik yani. Sağlık olsun. En azından ligin ikinci yarısı maç kaybetmeden devam ediyoruz. Kocaelispor'a da başarılar dilerim" dedi. - BOLU