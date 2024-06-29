Spor

- Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

BOLU - Boluspor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı takım Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bolu temsilcisi, akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Yarı alanda iki gruba ayrılan takım, minyatür kalelerde maç yaptı. Tempolu geçen antrenman soğuma koşusuyla tamamlandı.