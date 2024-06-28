Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Bahadır Kıyak yönetimindeki takım, akşam antrenmanında ısınma hareketleriyle başladı ve minyatür kalelerde maç yaptı. Antrenman soğuma koşusuyla tamamlandı.

28.06.2024 18:35
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Boluspor yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı takım Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bolu temsilcisi, akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Yarı alanda iki gruba ayrılan takım, minyatür kalelerde maç yaptı. Tempolu geçen antrenman soğuma koşusuyla tamamlandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor - Son Dakika

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