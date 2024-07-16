Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor

Spor

Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla tesislerinde sürdürüyor.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde, Antrenör Bahadır Kıyak yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenmanla hazırlıklarına devam eden Bolu temsilcisi, sabah idmanına ısınma hareketleriyle başladı. 8'er gruplara ayrılan takım, pas çalışması yaptı. Minyatür kale maçla süren antrenman, soğuma koşusuyla tamamlandı. - BOLU