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Bomba iddia! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor - Son Dakika

Bomba iddia! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor

Bomba iddia! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi\'ne katılıyor
14.11.2023 22:38  - Güncelleme: 23:10

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic gibi dünya yıldızlarını bulunduran Al-Nassr'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne çağrılacağı öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. UEFA'nın, Suudi takımını Şampiyonlar Ligi'ne çağıracağı öne sürülüyor.

"DEVLER LİGİ'NE KATILABİLİRLER"

Abu Dhabi Sports'un haberine göre, Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic gibi yıldızları bulunduranAl-Nassr'ı UEFA'nın, önümüzdeki sezon Al Nassr'ı Şampiyonlar Ligi'ne çağrılabileceği öne sürüldü.

Dünya futbolunu yerinden oynatacak gelişme! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor

CEFERIN REDDETMİŞTİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinin kesinlikle Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda yer almayacağını belirtmişti.

Dünya futbolunu yerinden oynatacak gelişme! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor - Son Dakika
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