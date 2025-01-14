Eğer doğruysa yer yerinden oynar: Arda Güler, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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Spor

Eğer doğruysa yer yerinden oynar: Arda Güler, ezeli rakibe gidiyor

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Real Madrid'in İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 5-2 mağlup olduğu karşılaşmada hiç süre almaması gündem olan milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdan ayrılmayı düşündüğü ve yeni adresinin Madrid'in ezeli rakibi Barcelona olabileceği öne sürüldü.

14.01.2025 15:50
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Real Madrid'in Barcelona karşısında 5-2'lik skorla hezimeti yaşadığı İspanya Süper Kupa finalinde Arda Güler'in hiç süre almaması gündem olmuş ve teknik direktör Carlo Ancelotti, eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bu gelişmeler üzerine İspanyol basını, Arda'nın ayrılığı düşündüğünü öne sürdü ve yeni adresiyle ilgili tarihi bir transfer iddiası ortaya attı.

BARCELONA DEVREYE GİREBİLİR

Real Madrid'e transfer olmadan önce Barcelona'nın kapısından dönen Arda Güler için Katalan devinin yeniden devreye girebileceği belirtildi. Yıllar önce Luis Figo'nun Barcelona'dan Real Madrid'e transferi örnek gösterilirken, Arda Güler'in de böyle bir transfer gerçekleştirerek tarihe geçebileceği aktarıldı. Bu transferin Barcelona'yı sadece saha içinde güçlü kılmayacağı, Real Madrid'e stratejik olarak da bir darbe vurulacağı ifade edildi.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 8'i ilk 11 olmak üzere 22 maçta sırtına geçirdi. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç yeteneğin İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Eğer doğruysa yer yerinden oynar: Arda Güler, ezeli rakibe gidiyor

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Son Dakika Spor Eğer doğruysa yer yerinden oynar: Arda Güler, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Engin Engo:
    bunun arkasında kim varsa harika reklam yapıyor. çocuk nereye gitse bu fizik gücü ile oynayamaz. ancak öyle bir medya yapıyorlar ki oynatmak zorunda kalıyorlar. barça ya gidince yamal ı mı kesecek ? 46 30 Yanıtla
  • BAYKUŞ:
    ÇORUM SPOR.:) 29 22 Yanıtla
  • monşer null:
    Kurtulamadık Veletden geçen gün 5 Tane yediler Barça dan 14 30 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KAPISINDAN BILE SOKMAZLAR TRANSFER DONEMINDE BU EZIKBAHCEININ TAVIRLARINI UNUTURMU ADAMLAR, AYRICA ARDA ORADA ANCAK TOP TOPLAR 13 25 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Real Madrid Barcelona maçını izleyip Barcelona'nın genç yıldızlarını da gördüyse maalesef Arda Gülerden büyük bir yıldız olamayacağını da üzülerek görmüştür, sadece Orta açarak pas vererek yıldız olunmaz, mücadele, hız, dayanıklılık da olmalı, 16 14 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Olum Arda kötü olduğu için oynamıyor Barcelona daha mı kötü yanı Arda'ya muhtaç ahahahhahahaha vallaha böyle komik olunmaz kardeşim ya 9 14 Yanıtla
  • Gürkan Tok:
    bu futbolla bence ispanyada bile zor oyar 6 14 Yanıtla
  • bedir arslan:
    her günmü transfer oluyor bi peşini bırakkın bıktık yeter artık 11 4 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    arda realde oynamadan ivme yakalamadan barcay falan gidemez,yanlis secim yapti en basta simdi onun ceremesini cekiyor 6 2 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Kral kupasındaki bitik reald e ile bir dakika oynayamayan arda alt segment bir takıma anca gider.. 2 4 Yanıtla
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