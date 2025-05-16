Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe\'ye geliyor

Fenerbahçe yönetiminin Jose Mourinho ile yollarını ayrılması durumunda Zinedine Zidane'ye teklif yapacağı iddia edildi.

16.05.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son zamanlarda sıkıntılı günler yaşayan ve bu sezon da şampiyonluğu alamayan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın Portekizli antrenörü Jose Mourinho'nun da geleceği belirsizliğini korurken ortaya atılan bir iddia yeri yerinden oynatacak cinsten.

Son dönemlerde tecrübeli teknik adamın Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Portekiz Futbol Federasyonu, Jose Mourinho ile ilgili haberleri anında yalanladı.

BOMBA İDDİA

Sözcü'de yer alan habere göre ise, sarı-lacivertli yönetim Mourinho ile yollarını ayırırsa Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek için görüşmeleri sürdürüyor. Yönetimin ilk hedef olarak Zinedine Zidane ile görüşeceği öğrenildi.

Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Fransız teknik adam, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le girdiği tartışmalar sonrası yaşadığı tükenmişlik sendromu nedeniyle 2021'den beri takım çalıştırmadı. Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Zidane'ı yönetim çok istiyor.

Zinedine Zidane, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Bahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Hakan Duztas:
    6 yıl takım çalıştırmayan Mourinho bundan yeterinde kazık tatmin etmedi 4 yıl takım takım çalıştırmayan zidan Fenerbahçe doğru yolda ya sabır ya sabır 92 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    ooo başkanım YILDIZLAR akıyor :DDD:D: futbolcu sanıyordur ki ali :D 40lık dzekodan sonra 50 yaşında Zidane'ı forvet arkasına yapıştıracak KOC vizyonu :DDD::D:D 45 1 Yanıtla
  • babasultan:
    Kardeşim, Sen Tofaş marka arabayı sürsün diye michael schumacher'e veriyorsun sonra BMW ile yarış hatta onu yen diyorsun .d.d 31 1 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    adamı rezil etmeyin mourinho gibi 28 3 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Gaz alma operasyonlarına hız kesmeden devam yersen 26 0 Yanıtla
  • Elvan4493:
    ali gündem değiştiriyor boynu bükükler inanıyor :)) 23 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Futbolcu olarak mı......hocalığı iyi değil dünyanın en iyi hocası dediler mori için okan onu bile 1 senede perte çıkardı 22 1 Yanıtla
  • Hazal Seyit:
    siz İsmail kartalın hakkini yediniz ya bir Fenerbahçe ki olarak söylüyorum insallah Allah şampiyonluk nasip etmesin 18 4 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Ali kocun simarik hareketleri bu git artık Ali Koç yeter 17 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    10 numara pozisyonu için galiba :)) 15 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Alex Ferguson var daha kariyerli 13 0 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Gözün aydın Okan hoca. Sıradaki geliyor. 10 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    cok severiz hava atmayi.ne yapacaksiniz artik bunlari. 9 0 Yanıtla
  • Barış AÇIGÖZ:
    Her sene bombayı patlatıyoruz diyorlar. Sonra bomba ellerinde buuuuuummm patlıyor... ))) 8 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ellere var da bana yok mi demis birazda ben yiyeyim bunlarin paralarini:) 8 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Bir de onu deneyin bakalım. :))) 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK SIRADA KI DEMİŞ 5 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sizi mezardan Maradona da çıksa gelse kurtaramaz dayı bahçe patates ?? tarlası olmuş gayri 3 0 Yanıtla
  • 248612:
    zidan şimdi morinyo dan çok iyi hocamı.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım
Efsane sol bek Jordi Alba’dan 2 yıllık imza Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
23:33
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi
Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
23:24
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
23:09
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
23:07
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
22:58
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 17:30:51. #7.13#
SON DAKİKA: Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.