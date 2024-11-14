Bomba iddia: Icardi Wanda Nara'nın evini bastı - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia: Icardi Wanda Nara'nın evini bastı

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara gündemden düşmüyor. Arjantin basınında yer alan habere göre, Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e giden Icardi Wanda Nara'nın evini basarak hesap sordu. Icardi ile tartışan Wanda daha sonra yıldız futbolcuyu polise şikayet etti. Icardi, yarın hakim karşısına çıkacak.

14.11.2024 11:07
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı uzun süreli sakatlıkla uğraşırken bir yandan da özel hayatında yaşadığı sorunlarla ilgilenmek zorunda kalıyor. Pazartesi günü ülkesine giden Arjantinli yıldızla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

WANDA'NIN EVİNİ BASTI

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Mauro Icardi, ardından Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçtu. Kızlarını da yanına alan yıldız oyuncu direkt olarak Wanda Nara'nın yaşadığı Avenida Del Libertador'daki eve gitti.

İkilinin burada tartıştıkları özellikle Wanda Nara'nın hamile olduğu yönünde çıkan haberlere Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği iddia edildi.

ICARDI HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bunun üzerine Wanda Nara 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet etti. Bu konuyu Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosfeld de doğruladı. Arjantin gazetelerinden Ambito'da yer alan habere göre ise, mahkeme, Icardi'den Wanda'Nara'ya yönelik rahatsız edici eylemlerden kaçınmasını ve 15 Kasım'da Arjantin saati ile saat 10:00'da görülecek mahkemeye gelmesini emretti.

Bomba iddia: Icardi Wanda Nara\'nın evini bastı

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Son Dakika Spor Bomba iddia: Icardi Wanda Nara'nın evini bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Jesus Yıldız:
    Haber verseydi biz de gelirdik 23 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    arjantinin milli motoru nara 16 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Döğmeli piji dövmemiş mi 4 1 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    Al çocuğunu bırak bu kadını sana buradan Türk hatun bulalım İcardi 1 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    avat gavatar hayret çok genişti erkekli tuttu 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    bir insan bu kadar para içinde neden bu kadar slk olur 0 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    sakat değil yalan wanda ile görüşmek için sezonu kapattı sakatlık yalan Arjantin de geziyor gördüm ben 0 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Arkadaş ne Wanday mış ya. Wanda da wanda. Bu nedir ya 0 0 Yanıtla
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