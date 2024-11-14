Bomba iddia: Icardi Wanda Nara\'nın evini bastı

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı uzun süreli sakatlıkla uğraşırken bir yandan da özel hayatında yaşadığı sorunlarla ilgilenmek zorunda kalıyor. Pazartesi günü ülkesine giden Arjantinli yıldızla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

WANDA'NIN EVİNİ BASTI

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden Mauro Icardi, ardından Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçtu. Kızlarını da yanına alan yıldız oyuncu direkt olarak Wanda Nara'nın yaşadığı Avenida Del Libertador'daki eve gitti.

İkilinin burada tartıştıkları özellikle Wanda Nara'nın hamile olduğu yönünde çıkan haberlere Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği iddia edildi.

ICARDI HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bunun üzerine Wanda Nara 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet etti. Bu konuyu Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosfeld de doğruladı. Arjantin gazetelerinden Ambito'da yer alan habere göre ise, mahkeme, Icardi'den Wanda'Nara'ya yönelik rahatsız edici eylemlerden kaçınmasını ve 15 Kasım'da Arjantin saati ile saat 10:00'da görülecek mahkemeye gelmesini emretti.