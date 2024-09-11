Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF\'de işe başladı

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında madenci yakınını tekmelemesi ile gündeme gelen dönemin başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel'in Türkiye Futbol Federasyonu'nda koordinatör olarak işe başladığı iddia edildi.

11.09.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Soma'da 301 işçinin can verdiği maden faciasından sonra madenci yakınını tekmelemesi ile akıllarda yer alan Yusuf Yerkel'in, TFF koordinatör olarak işe başladığı iddia edildi.

Oda TV'de yer alan habere göre; Mayıs 2014'te 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma faciasında madenci yakınını tekmelemesiyle hafızalara kazınan dönemin başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel, 1 Eylül itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nda işe başladı. Yusuf Yerkel, 2022'de Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı. Yerkel'in, TFF'deki yeni işine başlamak için bu görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Yerkel, Başbakanlık, Gündem, Soma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ferudun Ozmen: Bu ülkede her şey mümkün.. Hakkını arayan Vatandaşa tekme atan yumruk atan iktidarı pof poflayan anında kendini makam mevki sahibi olarak görebilir. 128 4 Yanıtla
  • Emk: Eee ne olacaktı yani 96 1 Yanıtla
  • murat salih başçı: bizim ülkede halk düşmanı isen baş tacı edilirsin... 81 2 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: ben karate federasyonu da başlar diye bekliyordum.. 71 2 Yanıtla
  • İskender Cengiz: Şaşırdıkmı?? Tabiki hayır. 56 1 Yanıtla
  • Tazmanya: ruhunu yerkeli 25 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN: Sağ ayağı ile insana iyi vuruyor. Bence direkt milli takıma sağ açık olarak alında daha iyi olurdu 23 2 Yanıtla
  • Kenan Agar: Sasirdimmi?..HAYİR... 23 2 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan: orası başlangıç noktasıdır.. 16 1 Yanıtla
  • utku ergün: Günümüz Türkiye’sinde gayet normal bir olaydır 12 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:35:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement